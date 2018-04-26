Путин предложил создать в РФ новую программу студенческих общежитий

Санкт-Петербург, 26 апреля. Президент России Владимир Путин предложил реализовать в РФ дополнительную программу строительства студенческих общежитий. Новое правительство будет этим заниматься.

«Чтобы у талантливых мотивированных молодых людей независимо от их места жительства, доходов родителей, были возможности для получения высшего образования, предлагаю реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий. Мы должны будем это обязательно сделать», — заявил глава государства, выступая на заседании съезда Российского союза ректоров.

В России должны быть современные и комфортные кампусы. Новому правительству нужно глубоко и детально проработать все аспекты этой программы. Все упирается в деньги, однако эти деньги нужно будет найти новому правительству, подчеркнул глава государства.