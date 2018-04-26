Жертв «химатаки» в сирийской Думе найти так и не удалось — Захарова

Москва, 26 апреля. Никаких жертв или следов химической атаки, которая якобы произошла в сирийской Думы, так и не было найдено. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

«Этих самых жертв, о которых говорил господин Ле Дриан (глава МИД Франции — прим. ФАН), или неких пострадавших, либо хотя бы следов применения якобы химического оружия найти пока не удалось», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что сегодня жители сирийской Думы выступят в Гааге на заседании ОЗХО, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходило в городе.

Напомним, что в апреле США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. Поводом для несанкционированного ООН удара послужило сообщение «Белых касок» о «химоружии», которое якобы было применено в Думе. При этом «каски» не предоставили никаких доказательств, кроме видеоролика, который, по заверению министерства обороны РФ, является полностью постановочным.