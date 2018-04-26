МИД РФ рассчитывает, что доклад ОЗХО по провокации в Думе будет готов в ближайшее время

Москва, 26 апреля. Россия рассчитывает, что доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по так называемому «инциденту в Думе» будет готов в самое ближайшее время. Об этом на брифинге в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия оказывает миссии ОЗХО максимальное содействие. РФ ожидает от миссии беспристрастного расследования и скорейшего доклада…» — приводит комментарий Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель министерства иностранных дел также рассказала, что на ситуацию в Сирии продолжают влиять негативные последствия нанесенных по ее территории ракетных ударов коалиции. На этом фоне активизировали свои вылазки боевики, получившие в результате действий западных стран возможность восстановить силы.

Напомним, 14 апреля коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по Сирии. Поводом для атаки явился «инцидент в Думе», постановка применения в Восточной Гуте химического оружия. Именно расследованием этого «инцидента» в Думе в настоящее время занимаются специалисты ОЗХО. Отметим также, что российские официальные лица заявили, что произошедшее в Восточной Гуте является постановкой и провокацией.

Россия также пообещала представить ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок».