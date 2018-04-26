Брэд Питт снимет фильм о скандале вокруг Вайнштейна

Лос-Анджелес, 26 июня. Продюсерская компания Брэда Питта Blan B Entertainment совместно со студией Annapurna Pictures снимет художественный фильм о секс-скандале, охвативший Голливуд.

Продюсер Харви Вайнштейн станет одни из главных героев фильма.

В основе сюжета — расследование журналистов New York Times, которое вылилось в громкий скандал, ряд арестов и движение #MeToo.

Напомним, что Вайнштейна обвинили в изнасилованиях и домогательствах более семидесяти женщин. Сам продюсер все отрицает.

Ранее компания Plan B занималась производством таких картин, как «12 лет рабства» и «Лунный свет». Обе были удостоены премий «Оскар».