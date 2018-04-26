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Брэд Питт снимет фильм о скандале вокруг Вайнштейна
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    Брэд Питт снимет фильм о скандале вокруг Вайнштейна

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    Брэд Питт снимет фильм о скандале вокруг Вайнштейна

    Лос-Анджелес, 26 июня. Продюсерская компания Брэда Питта Blan B Entertainment совместно со студией Annapurna Pictures снимет художественный фильм о секс-скандале, охвативший Голливуд.

    Продюсер Харви Вайнштейн станет одни из главных героев фильма.

    В основе сюжета — расследование журналистов New York Times, которое вылилось в громкий скандал, ряд арестов и движение #MeToo.

    Напомним, что Вайнштейна обвинили в изнасилованиях и домогательствах более семидесяти женщин. Сам продюсер все отрицает.

    Ранее компания Plan B занималась производством таких картин, как «12 лет рабства» и «Лунный свет». Обе были удостоены премий «Оскар».

    Автор: Дима Оленин
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