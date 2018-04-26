Донбасс сегодня: НАТО оказала «братскую помощь» ВСУ, США спонсировали фейковое исследование в ДНР

Донбасс, 26 апреля. ДНР под огнем танков и артиллерии ВСУ. Украинские СМИ улучшают имидж офицеров СЦКК постановочными съемками. Грантовый украинский фонд опубликовал фейковое социсследование о ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Более 100 мин и гранат было выпущено военнослужащими Киева по районам четырех населенных пунктов Луганской народной республики. При обстрелах были задействованы минометы калибром 120 и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Огонь в направлении сил обороны ЛНР открывался семь раз.

В Донецкой народной республике в результате множественных обстрелов украинскими силовиками поселка Зайцево на горловском участке обороны разрушен один и повреждены два жилых дома. На указанном направлении огонь велся из 122-мм артиллерийских систем, танков и минометов 120 и 82 мм. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы работали практически не прекращая. Кроме того, зафиксированы обстрелы Зайцево из противотанковых систем ПТУР.

Под огнем украинских войск оказались западные и северные пригороды Донецка. На указанном направлении работали преимущественно минометы и противотанковые минометы ВСУ. Донецк и позиции защитников столицы ДНР были атакованы из подконтрольных украинской армии Авдеевки и Марьинки. Прифронтовой Докучаевск также неоднократно подвергался минометному обстрелу.

Сценарий работы украинского СЦКК

Информационная кампания по улучшению имиджа украинской стороны в СЦКК стартовала в Авдеевке, сообщает разведка ДНР. Зафиксирована работа съемочной группы «Радио Свобода» (признано в России иностранным агентом — прим.) по подготовке постановочных видео обстрелов, которые будут выдаваться за «агрессию» армии ДНР. Информаторы в украинском СЦКК сообщили, что при съемках постановочных сюжетов будут произведены реальные обстрелы позиций украинских войск.

«Мозг» информационной кампании составляют офицеры из 83 центра ИПСО (информационно-психологических операций). В ходе подготовки сюжетов будут использованы также комментарии с мирными жителями, которые якобы пострадали от «преступных действий террористов ДНР». Апогеем сюжетов станет выступление украинских военнослужащих с заверениями о полном соблюдении украинской стороной минских соглашений и подтверждение этих слов в кадре офицерами украинского представительства в СЦКК.

ВСУ получают «братскую помощь» от НАТО

В продолжение предыдущей темы отметим, что, по данным военной разведки ДНР, съемки основного репортажа проводились украинскими СМИ на фоне обстрела киевскими силовиками Ясиноватой с применением 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

При этом, по информации разведки, руководили обстрелами военные артиллеристы НАТО, которые ранее прибыли для полевых испытаний средств артиллерийской разведки AN/TPQ, любезно предоставленной вооруженным силам Украины американскими «партнерами» Киева.

Уточняется, что на данный момент указанные комплексы развернуты на крышах многоэтажных домов в подконтрольной ВСУ Авдеевке к северу от Донецка. При этом данные комплексы облучают мирных жителей города высокочастотным излучением, что приводит к развитию онкологических заболеваний.

«Свежее» социсследование украинских СМИ

В среду, 25 апреля, украинское «Громадське радио» опубликовало интервью с Дмитрием Ткаченко — руководителем аналитического центра «Фабрика мысли — Донбасс». По словам Ткаченко, на подконтрольной ДНР территории Донбасса украинскими активистами по методу face-to-face были проведены опросы на предмет идентичности жителей ДНР к понятию «гражданин ДНР». По данным социолога всего 13% опрошенных считают себя «гражданами республики».

Как проводились опросы, и где их фото- или видео подтверждения, не сообщается. Сколько конкретно жителей Донецка опрошено — также вопрос без ответа. Но самое интересное мы находим при переходе по гиперссылке на «свежий» аналитический отчет «Центра». Ссылка ведет на документ, загруженный в облако. Открываем его и видим — датирован «аналитический отчет» 2016 годом. Возможно, опечатка… Спускаемся ниже по тексту и видим — «социологическое исследование проводилось… с 30 мая по 13 июня 2016 года… количество респондентов — 605».

Более того, опрос проводился при поддержке «Национального фонда в поддержку демократии», основателем которого является конгресс США, а непосредственным финансовым донором — американское Агентство по международному развитию (USAID). И «свежесть», и «объективность» данного «исследования», уверен, уже ни у кого не вызывают сомнений.