Киевские социологи: «Пружина народного терпения» украинцев сжата до предела

Украинские социологи из группы «Рейтинг» представили результаты последних соцопросов граждан, и зафиксировали сразу несколько важных трендов. Социологи констатировали: украинцы очень устали от бедности, коррупции и бесконечной войны в Донбассе. Они хотели бы видеть во власти людей, которые способны быстро решить эти проблемы. Поэтому борьба на предстоящих президентских и парламентских выборах-2019 будет жесткой и непредсказуемой. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как показали результаты исследования социологов из «Рейтинга», 75% украинцев уверены — дела в стране идут в неправильном направлении. При этом 70% полагают, что стране нужны радикальные перемены. Рекордно низким стало число тех, кто поддерживает действующую власть — таких всего 11%.

Кроме того, в обществе растет запрос на модернизацию политической среды. В апреле 2018-го 46% украинцев выразили готовность поддержать новые политические проекты, и только треть голосовала бы за действующие парламентские партии. Также в украинском обществе наблюдается падение «патерналистских» ожиданий и рост запроса на индивидуальную активность. Как отметили социологи, если в 2011-м почти 80% респондентов считали, что именно власть должна брать на себя ответственность за обеспечение гражданина, то в апреле 2018 года таких оказалось менее 60%.

Сильно изменились взгляды украинцев и на необходимость «уравнивания» доходов. Семь лет назад почти 70% поддерживали такие инициативы, сегодня их вдвое меньше. Зато в стране растет уверенность, что «нужно стимулировать индивидуальную активность граждан путем возможностей для увеличения доходов».

Что касается президентских выборов-2019, то сегодня лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко получила бы на них самую большую поддержку — 14%. Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко получил бы 11%, а вот рейтинг нынешнего президента Украины Порошенко стремительно падает — сегодня он получил бы всего 9% и не прошел бы даже во второй тур. Лидера пророссийской фракции в Раде «Оппозиционный блок» Юрия Бойко поддерживает 6% граждан, а лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5%.

При этом Порошенко — очевидный лидер антирейтинга: почти половина украинцев не проголосовала бы за него «ни при каких условиях». В то же время на первый план выходят неожиданные кандидаты — такие, как шоумены Вакарчук и Зеленский. Народное доверие к ним растет в условиях нехватки новых лидеров. Согласно соцопросам, у лидеров группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука и партии «Слуга народа» Владимира Зеленского — по 6% голосов. Но самое главное — более трети опрошенных еще не определились со своими президентскими предпочтениями. За них-то и развернется основная борьба между политиками.

«В принципе, это результаты, приближенные к условному первому туру выборов. И попытались спрогнозировать, как бы он выглядел, если бы выборы состоялись завтра», — заявил замдиректора «Рейтинга» Любомир Мысов.

Глава группы «Рейтинг» Игорь Тищенко заявил — выборы-2019 могут стать «самыми интересными в истории», ведь есть различные запросы и кандидаты. «На каком-то этапе борьба будет за 1, 2 или 3 процента. И у нас точно не будет однотуровых выборов», — сказал он.

По поводу предстоящих парламентских выборов социологи сообщили — в последнее время симпатии украинцев меняются, и они готовы голосовать за партию по экономическим, а не по идеологическим мотивам. В апреле 2018 года партийный рейтинг возглавила «Батькивщина» — ее готовы поддержать около 16% опрошенных. За партии «Оппозиционный блок», «Гражданская позиция» готовы голосовать по 10% граждан, «Слуга народа» — 9%, партию «За життя», «Радикальную партию» и «БПП Солидарность» — по 8%.

Как отметили социологи, 49% опрошенных назвали главным мотивом выбора поддержку социально-экономических инициатив партии. Симпатии к лидеру партии важны для 17%, а идеологические принципы — для 11%. Опрос социологической группы «Рейтинг» проводился 10-22 апреля 2018 года среди 6000 респондентов методом личного интервью.

Как сообщил корреспонденту ФАН социолог, глава социологической группы «Рейтинг» Игорь Тищенко, главный тренд, который зафиксировали недавно проведенные нами опросы украинцев, состоит в том, что общество внутренне сильно изменилось.

«На Украине сильно изменился уровень патернализма — люди все меньше надеются на власть, и все больше — на собственные силы. У граждан резко возросла индивидуальная активность. Вместе с тем — в обществе есть сильный запрос на «твердую руку», которая навела бы порядок в государстве. Украинцы очень сильно устали от повальной коррупции, разгула парамилитарных группировок и главное — от войны в Донбассе», — пояснил Тищенко.

По его словам, Украинцы внутренне требуют от государства проведения совершенно иной политики, а также новых лидеров, которые могли бы реализовать их чаяния. А также избежать тех рисков, перед которыми сегодня стоит украинское общество, и ответить на новые вызовы. По сути, сегодня «пружина народного терпения» на Украине сжата до предела, можно сказать, что нынешняя власть практически полностью вычерпала лимит доверия украинцев. Однако это вовсе не означает, что вскоре возникнет новый мощный народный протест — такие попытки уже были, но все они закончились крахом. Скорее, это повлияет на электоральные решения украинцев — они могут пойти и проголосовать чисто эмоционально, а не прагматично. А многие из них могут пойти и проголосовать «назло». Это — один из возможных трендов предстоящих выборов. И этот же фактор — огромный вызов для политиков.

«Примечательна и такая цифра, полученная нами — сегодня 75% украинцев прямо сказали, что «страна развивается в неправильном направлении». Но это объясняется даже не вектором той политики, которая выбрана нынешней властью. Это, на наш взгляд, в первую очередь объясняется резко возросшей бедностью граждан. Люди очень хотят, чтобы Украина в короткие сроки стала богаче, и они готовы пойти за тем, кто покажет им ясный путь к этой цели», — добавил Тищенко.

Как отметил социолог, для большинства граждан непринципиален вектор движения — продолжать двигаться на Запад, вернуться к ориентации на Россию или соблюдать нейтралитет. Люди просто очень устали от бедности и от тех условий, в которых они сегодня живут. Что касается политики государства, то больше всего украинцы устали от той ситуации, когда ничего не меняется к лучшему. При этом нет такой ситуации, что за «старых», примелькавшихся народу политиков в 2019-м никто голосовать не будет. И на их место придут все новые — «с саблями наголо», и наведут порядок. Выборы-2019 будут очень сложными, конкурентными и жесткими, и политики на них будут бороться даже за разницу в 1-2 процента голосов избирателей.