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Стало известно, чего украинцы ждут больше всего от следующего президента
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    Стало известно, чего украинцы ждут больше всего от следующего президента

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    Стало известно, чего украинцы ждут больше всего от следующего президента

    Киев, 26 апреля. Украинские граждане больше всего ждут от следующего президента завершения войны в Донбассе. Об этом в четверг сообщила социологическая группа «Рейтинг», приводя результаты опросов населения.

    Выяснилось, что 67% украинцев ждут, что новый глава государства положит конец затянувшейся гражданской войне, 57% ожидают усиления борьбы с коррупцией, 38% надеются на возрождение промышленности, 22% — на повышение качества медицины, а еще 21% — на повышение социальных стандартов.

    Опрос проводился с 10 по 22 апреля, в нем приняли участие 6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

    Ранее «Рейтинг» представил рейтинг основных украинских политиков, которые могут принять участие в президентских выборах. Так, например, оказалось, что больше всего украинцев поддерживают лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (14%). За ней идут бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко (11%), действующий президент Петр Порошенко (9%) и лидер Радикальной партии Олег Ляшко (8%). Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

    Напомним, что Порошенко обещал закончить войну в Донбассе за две недели, когда он только баллотировался в президенты. В апреле украинский лидер объявил об изменении статуса операции в Донбассе — с антитеррористической на военную.

    Как сообщает Телеканал 360, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица накануне призвал ООН быть готовой к проведению миротворческой операции в Донбассе. Украинские власти рассчитывают с помощью миротворцев захватить неподконтрольные территории.                                                     

    Автор: Антон Соколов
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