США пытаются отсечь Иран от Сирии: эксперт рассказал о новой учебной миссии НАТО в Ираке

Несколько сотен военных инструкторов НАТО станут членами учебной миссии по подготовке сотрудников сил безопасности Ирака. Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы запустим новую учебную миссию НАТО в Ираке на саммите в июле. В пятницу министры иностранных дел согласуют детали этой миссии. На данный момент мы планируем, что в состав миссии войдут несколько сотен специалистов», — сообщил он.

Столтенберг в очередной раз напомнил, что европейское военно-политическое объединение намерено оказать активную поддержку Багдаду в вопросе создания собственных институтов обороны и безопасности.

Как рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, новое заявление генсека НАТО носит, в большей степени, стратегический характер и направлено на усиление присутствия Альянса и США в ближневосточном регионе.

«Это усиление присутствия НАТО и США в регионе, особенно учитывая тот факт, что Ирак находится между Сирией и Ираном. Я расцениваю подобного рода шаги как попытку взять под контроль это пространство, точно также как в самой Сирии военная база Ат-Танф находится на дороге Тегеран — Багдад — Дамаск. В данной ситуации, когда ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) потерпел ряд поражений в Ираке и был вынужден отступить, американцам просто необходимо закрепиться более обстоятельно», — поясняет ситуацию политический аналитик.

Ситуация стала особенно актуальной сейчас, когда весьма успешно, пусть даже с очень большими трудностями, вызванными западными провокациями, сирийская армия при поддержке ВКС России и иранских военизированных частей, ликвидировала два котла в Восточной Гуте и Восточном Каламуне, а теперь продвигается дальше.

«США необходимо усиливать свое влияние для того, чтобы воспрепятствовать будущему усилению Ирана на территории Сирии. Они хотят чисто технически затруднить Тегерану переброску войск для помощи Дамаску. То есть США пытаются отсечь Иран от Сирии и в целом, затруднить коммуникацию и сотрудничество между ними. Помимо всего прочего, ведь само присутствие американцев очень сильно влияет на сам Иран, ведь Ирак его сосед. Соответственно, такое решение — это прямая угроза Тегерану, а не только Дамаску, который сейчас погряз в войне», — заключил Безпалько.

Ранее, на совещании глав оборонных ведомств государств ШОС министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевики запрещенной в РФ группировки ИГИЛ после разгрома в Сирии и Ираке перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию.

«Там создаются новые террористические ячейки. Ситуация осложняется еще и тем, что террористы используют современные средства поражения, среди которых и ударные беспилотные летательные аппараты», — сообщал министр.

По словам министра, самодельные беспилотники, которых радикальные исламисты применяли в Сирии, способны действовать на расстояния более 100 километров.

1 Организация запрещена на территории РФ.