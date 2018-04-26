Тюремный срок экс-мэра Ярославля хотят сократить на 3,5 года

Ярославль, 26 апреля. Осужденному за коррупцию бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову хотят сократить тюремный срок на 3,5 года. Такое решение приняла комиссия по помилованию.

Член комиссии, региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин сообщил о том, что тюремный срок осужденного мэра будет сокращен. Вместо 12,5 лет Урлашеву предстоит провести в заключении 9.

«Комиссия по помилованию приняла положительное решение по Урлашову… — приводит его слова РИА Новости. — Принята рекомендация сократить срок наказания до девяти лет».

В течение двух недель материалы будут находиться на рассмотрении губернатора региона. Затем их передадут в администрацию президента России. Бабуркин отметил, что существует три вида помилования — полное освобождение, сокращение срока наказания и снятие судимости в отношении тех, кто уже отбыл срок.