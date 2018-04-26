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Донбасс: ВСУ обстреляли из минометов пропускной пункт «Майорск»
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    Донбасс: ВСУ обстреляли из минометов пропускной пункт «Майорск»

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    Донбасс: ВСУ обстреляли из минометов пропускной пункт «Майорск»

    Донецк, 26 апреля. Сегодня ранним утром украинские силовики подвергли минометному обстрелу пункт пропуска на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, отметив, что лишь благодаря заблаговременно принятым мерам удалось избежать жертв среди мирного населения.

    Как рассказа Басурин, район КПВВ «Майорск» был обстрелян из минометов калибра 120 мм около 6.30 утра. До этого ночью силы ВСУ подвергли этот район обстрелу из 122-мм орудий.

    «Одна из мин попала в площадку сбора граждан, готовящихся к переходу на оккупированную Украиной территорию», — отметил Басурин.

    Донбасс: ВСУ обстреляли из минометов пропускной пункт «Майорск»

    По словам представителя ДНР, «неравнодушные люди в рядах ВСУ» предупредили Донецк о готовящемся обстреле, что позволило избежать жертв.

    Также был обстрелян трактор, работавший в поле около Докучаевска, и Горловка, где были повреждены девять домов.

    Автор: Валентин Меликов
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