Apple может изменить названия новых iPhone

Москва, 26 апреля. Компания Apple может изменить названия новых моделей iPhone в 2018 году. По мнению аналитиков, в названии флагманских устройств будет индекс X, а остальные смартфоны будут называться просто iPhone.

Вопросы пользователей по поводу того, как будут называться смартфоны Apple в дальнейшем, возникли после того, как компания выпустила iPhone X сразу после iPhone 8, пропустив девятку.

Аналитики уверены, что в корпорации со счета не сбились и путаница связана с желанием Apple разделить iPhone на две линейки, как ранее произошло с планшетом iPad. Как пишет «НьюИнформ», специалисты предполагают, что усовершенствованные смартфоны Apple будут называться X, это будет отличать их от более простых моделей.

Ранее сообщалось, что онлайн-продажи смартфонов китайской компании Xiaomi на российском рынке впервые обогнали американскую корпорацию Apple.