Меню
Технологии
Apple может изменить названия новых iPhone
Россия
Путин подверг критике аспирантуру в российских вузах
Следующая новость
Загрузка...

    Apple может изменить названия новых iPhone

    307

    Apple может изменить названия новых iPhone

    Москва, 26 апреля. Компания Apple может изменить названия новых моделей iPhone в 2018 году. По мнению аналитиков, в названии флагманских устройств будет индекс X, а остальные смартфоны будут называться просто iPhone.

    Вопросы пользователей по поводу того, как будут называться смартфоны Apple в дальнейшем, возникли после того, как компания выпустила iPhone X сразу после iPhone 8, пропустив девятку.

    Аналитики уверены, что в корпорации со счета не сбились и путаница связана с желанием Apple разделить iPhone на две линейки, как ранее произошло с планшетом iPad. Как пишет «НьюИнформ», специалисты предполагают, что усовершенствованные смартфоны Apple будут называться X, это будет отличать их от более простых моделей.

    Ранее сообщалось, что онлайн-продажи смартфонов китайской компании Xiaomi на российском рынке впервые обогнали американскую корпорацию Apple.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    16:39   26 Апреля 2018
    59
    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    15:02   26 Апреля 2018
    432
    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    12:36   26 Апреля 2018
    2533
    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    10:07   26 Апреля 2018
    6829