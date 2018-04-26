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Трамп заявил, что после общения с ним Макрон взглянул на Иран по-другому
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    Трамп заявил, что после общения с ним Макрон взглянул на Иран по-другому

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    Трамп заявил, что после общения с ним Макрон взглянул на Иран по-другому

    Вашингтон, 26 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что после общения с ним французский лидер Эммануэль Макрон якобы взглянул на Иран по-другому.

    Об этом Трамп сообщил в эфире телеканала Fox News, уточнив, что о многом договорился с Макроном.

    «Он смотрит на Иран немного иначе, чем до того, как он вошел в овальный кабинет», — подчеркнул Трамп.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон находился с рабочим визитом в США 23 и 24 апреля. После переговоров с Трампом он заявил, что американский президент не поддерживает «ядерную сделку» с Ираном. В США Макрон пытался убедить Трампа не выходить из договоренностей, в соответствии с которыми Тегеран сократил ядерную программу в обмен на отмену санкций.

    Автор: Василий Котов
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