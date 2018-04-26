Меню
Общество
В ФСБ предупредили о «праздничных» пробках на границе с Финляндией
Россия
Путин подверг критике аспирантуру в российских вузах
Следующая новость
Загрузка...

    В ФСБ предупредили о «праздничных» пробках на границе с Финляндией

    382

    В ФСБ предупредили о «праздничных» пробках на границе с Финляндией

    Санкт-Петербург, 26 июня. Жителям Петербурга, которые собираются выехать в Европу через Финляндию на майские праздник, лучше планировать поездку заранее, предупредили пограничники ФСБ региона.

    Ожидается, что очереди на границе увеличатся в два раза. С конца апреля по 9 мая 2018 года пассажиропоток может превысить проектную пропускную способность автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза.

    Тем не менее, пограничники полностью готовы к наплыву автомобилистов, желающих провести выходные в Европе: будут открыты все полосы движения, разгружены грузовые и реверсивные направления, усилен общий режим работы.

    Туристам советуют проверить все документы до паспортного контроля.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    16:39   26 Апреля 2018
    59
    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    15:02   26 Апреля 2018
    432
    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    12:36   26 Апреля 2018
    2533
    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    10:07   26 Апреля 2018
    6829