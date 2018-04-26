В ФСБ предупредили о «праздничных» пробках на границе с Финляндией

Санкт-Петербург, 26 июня. Жителям Петербурга, которые собираются выехать в Европу через Финляндию на майские праздник, лучше планировать поездку заранее, предупредили пограничники ФСБ региона.

Ожидается, что очереди на границе увеличатся в два раза. С конца апреля по 9 мая 2018 года пассажиропоток может превысить проектную пропускную способность автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза.

Тем не менее, пограничники полностью готовы к наплыву автомобилистов, желающих провести выходные в Европе: будут открыты все полосы движения, разгружены грузовые и реверсивные направления, усилен общий режим работы.

Туристам советуют проверить все документы до паспортного контроля.