Россия выиграла у Франции борьбу за поставки зерна в Африку

Москва, 26 апреля. Россия потеснила Францию с африканских рынков. О том, что именно российское зерно все чаще заменяет продукцию французских фермеров в Африке, сообщают европейские СМИ.

Из-за скромного урожая 2016 года Франция заметно снизила экспорт зерна за пределы ЕС, прежде всего в Африку. Как отмечает France Info, в прошлом году Франция реализовала 6 миллионов тонн зерна, в то время как в 2015 году — 10 миллионов тонн.

Ситуацией удачно воспользовалась Россия — сотрудничеством с российскими компаниями полностью довольны в крупном сенегальском концерне Olam. Там рассказали, что работают с РФ на 100%, ведь российское зерно заметно дешевле европейского, при этом нисколько не уступает ему в качестве, сообщает «Экономика Сегодня».

Напомним, президент России Владимир Путин, принимая участие во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, ранее подчеркнул, что не так давно РФ закупала зерно за границей, а сегодня сама является одним их крупнейших зерновых экспортеров, занимая второе место по экспорту в мире. Российский лидер призвал продолжить активное развитие агропромышленного комплекса страны.