Меню
Экономика
Россия выиграла у Франции борьбу за поставки зерна в Африку
Россия
Путин подверг критике аспирантуру в российских вузах
Следующая новость
Загрузка...

    Россия выиграла у Франции борьбу за поставки зерна в Африку

    111

    Россия выиграла у Франции борьбу за поставки зерна в Африку

    Москва, 26 апреля. Россия потеснила Францию с африканских рынков. О том, что именно российское зерно все чаще заменяет продукцию французских фермеров в Африке, сообщают европейские СМИ.

    Из-за скромного урожая 2016 года Франция заметно снизила экспорт зерна за пределы ЕС, прежде всего в Африку. Как отмечает France Info, в прошлом году Франция реализовала 6 миллионов тонн зерна, в то время как в 2015 году — 10 миллионов тонн.    

    Ситуацией удачно воспользовалась Россия — сотрудничеством с российскими компаниями полностью довольны в крупном сенегальском концерне Olam. Там рассказали, что работают с РФ на 100%, ведь российское зерно заметно дешевле европейского, при этом нисколько не уступает ему в качестве, сообщает «Экономика Сегодня»

    Напомним, президент России Владимир Путин, принимая участие во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, ранее подчеркнул, что не так давно РФ закупала зерно за границей, а сегодня сама является одним их крупнейших зерновых экспортеров, занимая второе место по экспорту в мире. Российский лидер призвал продолжить активное развитие агропромышленного комплекса страны. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    16:39   26 Апреля 2018
    59
    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    15:02   26 Апреля 2018
    425
    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    12:36   26 Апреля 2018
    2468
    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    10:07   26 Апреля 2018
    6799