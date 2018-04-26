Ford хочет отказаться от легковушек в пользу кроссоверов и пикапов

Вашингтон, 26 апреля. Американская компания Ford намерена выпускать только кроссоверы и пикапы на рынке Северной Америки. Об этом сообщил генеральный директор компании Джим Хакет в докладе по финансовым итогам первого квартала 2018 года.

Как стало известно, на рынке Северной Америки не останется легковых автомобилей марки Ford с 2020 года. Такое решение было принято в связи с уменьшением продаж данных марок автомобилей. В свою очередь, компания хочет сосредоточиться на выпуске пикапов и кроссоверов, которые, по предварительным данным, составят 90% всех продаж автомобильной марки в Северной Америке.

Отмечается, что из легковых автомобилей останутся Ford Mustang и Focus Active, который должен будет выйти в ближайшее время.