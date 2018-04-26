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Дурних нема: в Киеве ищут креативных «Илонов Масков» с инновациями для Чернобыля
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    Дурних нема: в Киеве ищут креативных «Илонов Масков» с инновациями для Чернобыля

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    Дурних нема: в Киеве ищут креативных «Илонов Масков» с инновациями для Чернобыля

    Киев, 26 апреля. На территории Чернобыльской зоны отчуждения можно было бы поставить солнечные батареи, для этой цели необходимо найти креативных западных инвесторов. Об этом в четверг заявила глава парламентского комитета по иностранным делам Украины Анна Гопко.

    Она заявила, что у Киева есть много перспективных планов.

    «Хотелось бы, чтобы Чернобыль, невзирая на какие-то социальные вещи, мы могли бы говорить о каких-то инвестициях, например, о солнечных батареях, которые на той территории можно было бы разместить», — отметила Гопко.

    Она указала на то, что были изучены разные инвестиционные проекты, которые можно использовать под восстанавливаемые источники энергии, передает «ПолитНавигатор».

    По ее мнению, киевскому руководству необходимо искать таких креативных людей, как Илон Маск (директор SpaceX и Tesla — Прим.ред.), и остальных — с их инновациями.

    Украинские пользователи уже подвергли сомнениям идею Гопко и отметили, что вряд ли Маск захочет инвестировать в Чернобыль.

    «Как в поговорке: «Дурних нема!» — отметил пользователь.

    «Как тебе такое, Илон Маск?» — смеется еще один участник дискуссии.

    Ранее сообщалось, что на Украине расформировали единственный факультет авиации и космоса.

    Автор: Дана Балан
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