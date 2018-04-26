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Ученые нашли следы столкновения древних людей с гигантскими ленивцами
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    Ученые нашли следы столкновения древних людей с гигантскими ленивцами

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    Ученые нашли следы столкновения древних людей с гигантскими ленивцами

    Вашингтон, 26 апреля. Археологи обнаружили следы столкновения древних людей с гигантскими ленивцами, заявил биолог из Национального парка Уайт-Сэндз Дэвид Бастос.

    Ранее ученые предполагали, что гигантские ленивцы, чей рост превышал два метра, не застали первых людей. Однако в прошлом году археологи обнаружили около сотни окаменевших следов гигантских ленивцев и людей. Это дало основания предположить, что эти два вида жили в одно время и взаимодействовали.

    Предполагается, что следы были оставлены 10—15 тысяч лет назад. Ученым на данный момент не удается точно установить, охотились ли наши предки на гигантских ленивцев или просто хотели их изучить повнимательнее, пишет «Ридус».

    Автор: Катерина Тимошенская
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