Националисты хотят провести в Одессе «исключительно мирный» марш к годовщине 2 мая

Киев, 26 апреля. Националисты в Одессе 2 мая планируют провести марш в годовщину пожара в Доме профсоюзов, жертвами которого стали 48 человек.

Организатором мероприятия выступает украинская националистическая партия «Национальный корпус», ядро которой составляют члены батальона «Азов». Радикалы планируют пройти маршем от парка Шевченко до Соборной площади.

По словам главы одесского отделения «Национального корпуса» Александра Дроздова, марш будет носить «исключительно мирный» характер и со временем станет ежегодным. Заявленное число участников — более 1,5 тыс. человек, говорится на странице партии в Facebook.

Напомним, что трагедия в Одессе произошла 2 мая 2014 года — вскоре после государственного переворота на Украине. Противники насильственной смены власти столкнулись с футбольными фанатами «ультрас» и активистами Евромайдана. Последние загнали активистов «антимайдана» в Дом профсоюзов и подожгли здание. Когда люди пытались покинуть горящее здание, радикалы открыли по ним огонь. В результате 48 человек погибли, 250 пострадали. Суд по данному делу продолжается до сих пор, виновные по-прежнему не привлечены к ответственности.