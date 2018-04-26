Меню
Украина
Националисты хотят провести в Одессе «исключительно мирный» марш к годовщине 2 мая
Россия
Путин подверг критике аспирантуру в российских вузах
Следующая новость
Загрузка...

    Националисты хотят провести в Одессе «исключительно мирный» марш к годовщине 2 мая

    382

    Националисты хотят провести в Одессе «исключительно мирный» марш к годовщине 2 мая

    Киев, 26 апреля. Националисты в Одессе 2 мая планируют провести марш в годовщину пожара в Доме профсоюзов, жертвами которого стали 48 человек.

    Организатором мероприятия выступает украинская националистическая партия «Национальный корпус», ядро которой составляют члены батальона «Азов». Радикалы планируют пройти маршем от парка Шевченко до Соборной площади.

    По словам главы одесского отделения «Национального корпуса» Александра Дроздова, марш будет носить «исключительно мирный» характер и со временем станет ежегодным. Заявленное число участников — более 1,5 тыс. человек, говорится на странице партии в Facebook.

    Напомним, что трагедия в Одессе произошла 2 мая 2014 года — вскоре после государственного переворота на Украине. Противники насильственной смены власти столкнулись с футбольными фанатами «ультрас» и активистами Евромайдана. Последние загнали активистов «антимайдана» в Дом профсоюзов и подожгли здание. Когда люди пытались покинуть горящее здание, радикалы открыли по ним огонь. В результате 48 человек погибли, 250 пострадали. Суд по данному делу продолжается до сих пор, виновные по-прежнему не привлечены к ответственности.

     

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    16:39   26 Апреля 2018
    59
    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    15:02   26 Апреля 2018
    432
    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    12:36   26 Апреля 2018
    2533
    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    10:07   26 Апреля 2018
    6829