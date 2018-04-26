Сирия: около 50 боевиков ИГ уничтожены на юге Дамаска
Дамаск, 26 апреля. Подразделения Сирийской арабской армии уничтожили около 50 боевиков на юге Дамаска. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.
По данным агентства, за минувшие сутки в ходе наступательной операции правительственных сил на юге сирийской столицы были уничтожены порядка 50 боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Боевики были ликвидированы в ходе боевых действий в районах Ярмук и Хаджар аль-Асвад на юге Дамаска.
Накануне сирийская армия возобновила наступательную операцию в южных районах Дамаска, которые находятся под контролем боевиков ИГ. Военная операция в районах Ярмук и Хаджар аль-Асвад будет продолжаться до полного уничтожения террористов ИГ.
1 Организация запрещена на территории РФ.