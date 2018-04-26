Москва, 26 апреля. Телеканал РЕН ТВ подготовил специальную программу для зрителей на майские праздники. На выходных россияне смогут посмотреть в эфире лучшие российские мультфильмы и документальные проекты.

Весенние каникулы на РЕН ТВ начнутся уже в субботу, 28 апреля. В этот день телеканал впервые представит четырехчасовую подборку самых интересных фактов о том, как устроен мир, в новых выпусках программы «Загадки человечества». В частности речь пойдет о смертоносном оружии, современных тайных обществах и угрозе извержения супервулкана в Европе.

30 апреля РЕН ТВ посвятит российскому кино. Зрители смогут увидеть культовые фильмы «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова, а также комедию «Жмурки». Герои отечественных мультфильмов появятся на телеэкранах во вторник, а завершит праздничный марафон 2 мая новый документальный проект Игоря Прокопенко «Русские булки 3». В рамках традиционной викторины зрители РЕН ТВ смогут выиграть поездку со съемочной группой телеканала к Пермскому треугольнику – главной аномальной зоне России.