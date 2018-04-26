Двадцать человек пострадали из-за утечки фенола в Чехии

Прага, 26 апреля. Токсическое вещество фенол вытекло из цистерны на чешском предприятии Chemotex в городе Дечин. В результате пострадали 20 человек, двое находятся в критическом состоянии, сообщил представитель службы пожарной охраны Лукаш Марван.

«Пострадали работники предприятия, на котором занято около 90 человек. Производственные работы остановлены», — заявил он.

Все пострадавшие были экстренно госпитализированы. В ликвидации аварии на предприятии были задействованы представители всех спасательных служб города.