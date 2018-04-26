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Двадцать человек пострадали из-за утечки фенола в Чехии
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    Двадцать человек пострадали из-за утечки фенола в Чехии

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    Двадцать человек пострадали из-за утечки фенола в Чехии

    Прага, 26 апреля. Токсическое вещество фенол вытекло из цистерны на чешском предприятии Chemotex в городе Дечин. В результате пострадали 20 человек, двое находятся в критическом состоянии, сообщил представитель службы пожарной охраны Лукаш Марван.

    «Пострадали работники предприятия, на котором занято около 90 человек. Производственные работы остановлены», — заявил он.

    Все пострадавшие были экстренно госпитализированы. В ликвидации аварии на предприятии были задействованы представители всех спасательных служб города.

    Автор: Дима Оленин
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