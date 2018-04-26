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На «буханке» вокруг света: невероятное приключение российских автомобилистов. ФАН-ТВ
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    На «буханке» вокруг света: невероятное приключение российских автомобилистов. ФАН-ТВ

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    Вокруг света на «буханке». Советский УАЗ покорил 45 стран и сегодня экипаж в Москве с отчетом о проделанном путешествии. Ровно год назад от здания Общественной палаты РФ легендарный УАЗ отправился в кругосветку.

    С небольшими остановками, минуя старушку-Европу, экипаж из двух человек спешит в Африку. И вот он — сказочный континент.

    Видеодневник путешествия ведет Александр Морозов, потому в кадре чаще появляется Николай Баландинский. Они оба — простые ребята, которые решили объехать мир, побывать в отдаленных уголках планеты и рассказать о своей родине, на своем примере показав, какие на самом деле русские. Иногда действуют методом шока. 

    «Берем бутылку с водкой, наливаем в нее воды и начинаем ее за рулем пить. И видим ошалелые глаза западного человека, он просит нас высадить чуть ли не на ходу из этой «буханки», потому что мы подсаживаем себе пассажиров. Но, когда он узнает, что на самом деле там вода — миф разрушен, он  очень весело на это реагирует», — рассказывает Александр Морозов.                                                                                                                                     

    На «буханке» вокруг света: невероятное приключение российских автомобилистов. ФАН-ТВ

    В кругосветку Николай и Александр отправились на юбилейной «буханке»: в этом году исполняется ровно 60 лет как с конвейера сошел первый УАЗ модели 452. За все эти годы автомобиль не претерпел существенных изменений, так что конструкцию можно считать более чем удачной. Как выяснилось, УАЗ узнают во многих уголках мира. В Сьерра-Леоне ребята встретили парня по имени Принц, которой буквально влюбился в советскую «буханку».

    Реакция африканца понятна. УАЗ двигается по бездорожью жаркого континента как бегемот — уверенно и без пробуксовок. Такие вездеходные и доступные авто могли бы серьезно облегчить жителям Африки ведение хозяйства.

    На «буханке» вокруг света: невероятное приключение российских автомобилистов. ФАН-ТВ

    За год экипаж проехал 45 тысяч километров и пересек экватор в Габоне. Этот заезд на «буханке» уже можно считать настоящим рекордом, ведь до экватора своим ходом не добирался еще ни один отечественный автомобиль.

    В следующий этап автопробега ребята отправятся 20 мая. Он продлится почти два года. За это время Александр и Николай планируют добраться до южного края Африки, а затем, по морю переправиться в Южную Америку. Там улыбчивые парни продолжат разрушать стереотип о неприветливых русских.

    Автор: Алексей Астапчик; Дмитрий Коротин
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