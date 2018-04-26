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Сирия уничтожает ИГ в Дамаске: корреспондент ФАН запечатлел боевые действия на юге столицы
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    Сирия уничтожает ИГ в Дамаске: корреспондент ФАН запечатлел боевые действия на юге столицы

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    На южной окраине Дамаска

    Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) развивают успех в боях с террористами «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) на южной окраине Дамаска. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии продолжает наблюдать за ситуацией в районе боевых действий и фиксировать происходящее на фото и видео. Новые эксклюзивные материалы — в нашей статье.

    Самые тяжелые столкновения в настоящий момент фиксируются на южных и северных окраинах террористического анклава — в районах Аль-Хаджар Аль-Асвад и Ярмук. С самого утра сирийские ВВС наносят точечные удары по местам концентрации сил боевиков ИГ1, их пунктам управления и ключевым коммуникациям. На юге оккупированного исламистами района, кроме того, активно работают наземные части войск САР, обстреливающие позиции террористов из ракетных установок и гранатометов.

    На южной окраине Дамаска

    Как рассказал нашему корреспонденту источник в командовании САА, под натиском сирийских войск противник несет серьезные потери в живой силе. Также значительный ущерб причинен фортификационным сооружениям и коммуникациям джихадистов. Тем временем точечные авиаудары ликвидируют склады с вооружением и боеприпасами группировки. В результате военная инфраструктура ИГИЛ1 на этом направлении уже частично разрушена, и оборона террористов может окончательно осыпаться уже в ближайшие несколько дней, подчеркнул собеседник репортера ФАН.

    На южной окраине Дамаска

    Ранее боевикам было предложено добровольно покинуть захваченные ими в 2015-м году южные районы Дамаска, однако те отказались, заявив, что они намерены продолжать ожесточенное сопротивление. Сейчас части сирийской армии наступают сразу с нескольких направлений, планомерно зачищая от террористов городские кварталы. Соседние восточные районы между тем находятся в оккупации вооруженной оппозиции, однако с ее представителями благодаря помощи российского Центра по примирению удалось заключить соглашение о прекращении огня.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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