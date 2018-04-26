Сирия: массовое захоронение жертв ИГ обнаружено в провинции Ракка

Дамаск, 26 апреля. В сирийской провинции Ракка было обнаружено массовое захоронение жертв террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

По данным агентства, на западе провинции Ракка найдено массовое захоронение, в котором погребены несколько десятков человек. Ранее этот район находился под контролем террористов ИГ. В братской могиле находились тела нескольких десятков мирных жителей и военнослужащих правительственных войск, которые стали жертвами расправы боевиков ИГ.

Your browser does not support HTML5 video.

Напомним, провинция Ракка была главным оплотом боевиков «Исламского государства» в Сирии. В октябре 2017 года Ракка была полностью освобождена от террористов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.