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Сирия: массовое захоронение жертв ИГ обнаружено в провинции Ракка
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    Сирия: массовое захоронение жертв ИГ обнаружено в провинции Ракка

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    Сирия: массовое захоронение жертв ИГ обнаружено в провинции Ракка

    Дамаск, 26 апреля. В сирийской провинции Ракка было обнаружено массовое захоронение жертв террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

    По данным агентства, на западе провинции Ракка найдено массовое захоронение, в котором погребены несколько десятков человек. Ранее этот район находился под контролем террористов ИГ. В братской могиле находились тела нескольких десятков мирных жителей и военнослужащих правительственных войск, которые стали жертвами расправы боевиков ИГ.

    Напомним, провинция Ракка была главным оплотом боевиков «Исламского государства» в Сирии. В октябре 2017 года Ракка была полностью освобождена от террористов ИГ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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