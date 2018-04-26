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Ответственность за блокировку IP-адресов Amazon и Google лежит на руководстве Telegram — эксперт
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    Ответственность за блокировку IP-адресов Amazon и Google лежит на руководстве Telegram — эксперт

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    Если бы Telegram выполнил требования РКН, Google и Amazon не оказались бы в сложной ситуации: эксперт

    Борьба Роскомнадзора с мессенджером Telegram продолжается, и пока регулятору не удается полностью ограничить доступ к сервису на территории Российской Федерации. Почему в противостоянии РКН и Павла Дурова пострадали облачные сервисы — читайте в материале Федерального агентства новостей.

    В настоящий момент Telegram удается обходить блокировку, меняя заблокированные IP-адреса на новые, преимущественно на Amazon Web Services и Google Cloud. Роскомнадзор в этой ситуации проявляет решительность и последовательно ограничивает доступ к этим ресурсам, но в результате блокировок сложности испытывают и добропорядочные клиенты облачных платформ. Главная причина этого состоит в том, что в черные списки попадают целые подсети. Пока Google и Amazon не прекратят предоставлять Telegram услуги хостинга, это будет продолжаться. В настоящий момент идут очень напряженные переговоры РКН с Amazon и Google.

    Ответственность на Telegram

    Независимый аналитик, публицист Юрий Голубь в комментарии ФАН отметил, что специалисты расходятся в объяснении проблем, с которыми столкнулись облачные сервисы. Являются ли сбои результатом провокации и правового нигилизма или продиктованы неизбежными техническими последствиями блокировок — сказать трудно. Тем не менее очевидно, что если бы Telegram выполнил требования Роскомнадзора, в такой ситуации не оказались бы ни Google, ни Amazon, ни их пользователи. Так что ответственность — целиком на руководстве мессенджера.

    «В то же время ясно, что это серьезный вызов для РКН. Если суд принял решение, оно должно быть исполнено. Причем так, чтобы не пострадали интересы российской интернет-аудитории. Безусловно, ведомство должно было просчитать возможные технические трудности прежде, чем предпринимать юридические шаги. Надеюсь, что РКН справится с ситуацией в ближайшее время. Причем компромиссов с Павлом Дуровым быть не должно. Иначе это риск не только для репутации ведомства, но и для репутации российской правовой системы в целом», — пояснил Юрий Голубь.

    Если бы Telegram выполнил требования РКН, Google и Amazon не оказались бы в сложной ситуации: эксперт

    Впрочем, отметил эксперт, не исключено, что масштабы неполадок раздуты СМИ и критически настроенной частью интернет-аудитории. В то же время озвучиваются данные о серьезном росте загрузок WhatsApp «ТамТам» и ICQ. Это говорит о том, что большинство пользователей готовы совершенно безболезненно сменить мессенжер.

    «Видимо, Павел Дуров рассчитывает дивидендами от скандала покрыть потерю позиций на российском рынке. Но в результате конфликт окончательно перерос в принципиальный, и обратного пути у Telegram может уже не быть», — резюмировал Юрий Голубь.

    Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать мессенджер Telegram на территории РФ. Во исполнение решения суда РКН заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые использовались Telegram для обхода блокировок.

    Если бы Telegram выполнил требования РКН, Google и Amazon не оказались бы в сложной ситуации: эксперт

    Накануне в РКН сообщили, что контакты с компанией Amazon по ситуации, которая связана с блокировкой мессенджера Telegram, к положительным результатам пока не привели.

    «Контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели, возможно, по политическим причинам», — говорится в сообщении ведомства со ссылкой на слова заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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