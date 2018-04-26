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Киев пытается найти следы Саакашвили в Донецке
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    Киев пытается найти следы Саакашвили в Донецке

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    Киев пытается найти следы Саакашвили в Донецке

    Киев, 26 апреля. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Генпрокуратуры Украины отправила запрос в прокуратуру Нидерландов с просьбой выяснить, посещал ли грузинский политик Донецк в прошлом году.

    «Из ГП Украины прислали запрос в прокуратуру Нидерландов, чтобы они выяснили у меня, ездил ли я в Донецк в октябре прошлого года...», — написал Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook.

    Он также выразил желание дать показания по этому поводу в случае, если его «пустят» на Украину.

    Напомним, что в феврале киевские власти выслали Саакашвили в Польшу, откуда он незаконно попал на территорию страны. Впоследствии экс-президент Грузии приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право проживать в ЕС. Въезд на Украину ему запрещен до 2021 года.

    Автор: Дима Оленин
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