Посол РФ поблагодарил Австрию за поддержку «Северного потока - 2» вопреки санкциям США 

Вена, 26 апреля. Россия ценит, что несмотря на новый раунд антироссийских санкций США политика Австрии осталась неизменной и официальная Вена продолжает поддерживать реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». С таким заявлением выступил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.

В ходе выступления на первом Российско-австрийском экономическом диалоге, российский посол подчеркнул, что Россия приветствует поддержку со стороны правительства Австрии и усилия австрийского нефтегазового концерна OMV по продвижению проекта стратегически важного газопровода. Он отметил, что по итогам 2017 года двухсторонний товарооборот между РФ и Австрией вырос на 40%, превысив 4 млрд долларов.