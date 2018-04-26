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Посол РФ поблагодарил Австрию за поддержку «Северного потока - 2» вопреки санкциям США
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    Посол РФ поблагодарил Австрию за поддержку «Северного потока - 2» вопреки санкциям США

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    Посол РФ поблагодарил Австрию за поддержку «Северного потока - 2» вопреки санкциям США

    Вена, 26 апреля. Россия ценит, что несмотря на новый раунд антироссийских санкций США политика Австрии осталась неизменной и официальная Вена продолжает поддерживать реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». С таким заявлением выступил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.

    В ходе выступления на первом Российско-австрийском экономическом диалоге, российский посол подчеркнул, что Россия приветствует поддержку со стороны правительства Австрии и усилия австрийского нефтегазового концерна OMV по продвижению проекта стратегически важного газопровода. Он отметил, что по итогам 2017 года двухсторонний товарооборот между РФ и Австрией вырос на 40%, превысив 4 млрд долларов.

    «Для нас важно, что работающий в России австрийский бизнес сохраняет большой интерес к интенсификации и расширению операции с партнёрами в нашей стране. Ни одна из австрийских компаний не ушла из России за этот период. Более того, взаимные инвестиции растут», — приводит РИА Новости слова Любинского.

    Посол РФ поблагодарил Австрию за поддержку «Северного потока - 2» вопреки санкциям США 

    Автор: Валентин Меликов
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