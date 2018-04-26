Бесславное завершение: почему США открещиваются от «Томагавков», попавших в Россию из Сирии

Минобороны США не поверило в заявления российского Генштаба, что фрагменты ракет, не долетевших до целей в Сирии, были вывезены в Москву для изучения. В Пентагоне заявили, что это якобы очередная «дымовая завеса российской пропаганды». Почему пентагоновские генералы отказываются признать, что их «Томагавки» попали в руки российских военных, объяснил военный эксперт, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин.

«Заявление Пентагона логически укалывается в цепь формирования обоснований причин нанесения США и их союзниками ракетного удара по Сирии и его оценки, — отметил Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы прекрасно понимаем, что решение об атаке было принято на основании бездоказательных обвинений в адрес сирийских правительственных сил в якобы «применении химического оружия» против своего народа. Это никак не было доказано, и доказать это в принципе никто и не пытался. Сегодня официальный Дамаск имеет на руках реальные доказательства того, что ролик о якобы «химатаке» в городе Дума был постановочным. Но Сирию никто не слушает. Недавно было заседание Совета Безопасности ООН, там никто не захотел даже возвращаться к вопросу об объективном расследовании инцидента в Думе. Западные страны только констатировали факт атаки в соответствии с принятым «мудрым» политическим решение США, Великобритании и Франции, заявив, что этот ракетный удар смог «серьезно ослабить» мифическую «химическую составляющую» вооружений официального Дамаска».

Все это ложится в логику политически ангажированных решений Запада, отметил эксперт.

«Удар по Сирии был политически ангажированным, это был удар престижа. Это не было военно-стратегическое полновесное решение для того, чтобы нанести большой урон. Это была часто политическая акция, без каких-либо оснований принятая [президентом США Дональдом] Трампом. А последствия этого удара сложились в логическую цепочку в виде оценочных суждений Трампа, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [премьер-министра Великобритании Терезы] Мэй, что все их ракеты якобы достигли цели, за что «большое спасибо» вооруженным силам, которые умеют так «виртуозно» и «филигранно» атаковать противника. Другой оценки они и не могли дать, даже если им разведка докладывает обратное. Это было бы не в контексте их действий».

Страх Пентагона признать, что хваленые американские «Томагавки» попали в руки российских военных, — это отказ признать реальность, отметил военный эксперт.

«Сегодня мы видим защиту Пентагоном своих позиций. Отсюда все эти разговоры, что это якобы «дымовая завеса русских», что «у нас все хорошо, и мы самые лучшие». Как видим, Соединенные Штаты хотят своей дезинформационной доминантой подавить возможные ростки объективности в мировом общественном создании и замкнуть цепь лжи, основанную на бездоказательных обвинениях в адрес России и Сирии. И завершение этой дезинформационной кампании такое же бесславное, как и начало», — резюмировал Андрей Кошкин.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон в комментарии телеканалу CNBC назвал «дезинформацией» и «дымовой завесой» заявление Москвы, что часть американских ракет, выпущенных по Сирии, не достригла целей и попала в руки российских военных, сообщает «Газета.ру».

США и их союзники в середине апреля нанесли ракетный удар по Сирии под предлогом того, что сирийские силы якобы применили химическое оружие в городе Дума. Россия представила доказательства фальсификации «видеосвидетельств» якобы имевшей место «химатаки» в Думе. Во время атаки США и их союзников на Сирию около 80% ракет были перехвачены сирийскими ПВО или упали не разорвавшись, сообщили в Минобороны РФ. Остатки сбитых ракет были переданы сирийскими военными в Москву для изучения.