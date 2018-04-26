Кремль считает «паранойей» сообщения СМИ США о «шпионаже» дипломатов из РФ

Москва, 26 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проявлением паранойи сообщения американских СМИ о том, что высланные из США российские дипломаты следили за эмигрантами из России и их семьями.

«(Эти сообщения) выглядят по-прежнему как первичные, вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег», — заявил Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что если выдвинуты такие обвинения в адрес России, то нужно предоставить «какие-то конкретные фамилии, конкретные причины, которые побудили американцев выступить с такими заявлениями — ни то, ни другое сделано не было». Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, спецслужбы США утверждают, что среди выдворенных из Штатов 60 российских дипломатов была группа шпионов, которая занималась выслеживанием перебежчиков из России, осевших в стране.