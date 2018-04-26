Рига, 26 апреля. Недавние военные учения России в Балтийском море вызвали негативную реакцию в правительстве Латвии — министр обороны Раймонд Бергманис пожаловался на то, что учения осложняют судоходство на Балтике и при этом не служат никаким военным целям. Бергманис осудил Россию, которая «приходит бряцать оружием у дверей соседа».

«Ведь это связано с балтийским пространством, где ведётся интенсивная коммерческая деятельность. Самолётам и кораблям приходится объезжать опасные районы. Закрывают-то на длительное время: это обычно 3 дня и каждый день район закрывают на 12 часов», — заявил Бергманис.

Министр обороны Латвии подчеркнул, что обстановка в его стране «очень безопасная» и «никакой военной нужды» для российских учений.

«Думаю, у российской стороны возникли бы вопросы, если бы мы отправились в эксклюзивную экономическую зону России и стали там стрелять. Это не нарушает договоров, но зачем бряцать оружием у дверей соседей? Никакой военной нужды в этом нет», — приводит слова Бергманиса RT.

Напомним, ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что российские военные учения на Балтике проходят исключительно вне эксклюзивных экономических зон балтийских государств — как стран Прибалтики, так и Швеции с Финляндией.

Стоит отметить, что латвийскому флоту было бы непросто «побряцать оружием» у берегов России — по крайней мере таким образом, чтобы создать проблемы для прохождения судов и самолетов, поскольку ракетного оружия у них не набдлюдается.