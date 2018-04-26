Меню
Политика
Министр обороны Латвии пожаловался на военные учения РФ на Балтике
Россия
Путин подверг критике аспирантуру в российских вузах
Следующая новость
Загрузка...

    Министр обороны Латвии пожаловался на военные учения РФ на Балтике

    224

    Министр обороны Латвии пожаловался на военные учения РФ на Балтике

    Рига, 26 апреля. Недавние военные учения России в Балтийском море вызвали негативную реакцию в правительстве Латвии — министр обороны Раймонд Бергманис пожаловался на то, что учения осложняют судоходство на Балтике и при этом не служат никаким военным целям. Бергманис осудил Россию, которая «приходит бряцать оружием у дверей соседа».

    «Ведь это связано с балтийским пространством, где ведётся интенсивная коммерческая деятельность. Самолётам и кораблям приходится объезжать опасные районы. Закрывают-то на длительное время: это обычно 3 дня и каждый день район закрывают на 12 часов», — заявил Бергманис.

    Министр обороны Латвии пожаловался на военные учения РФ на Балтике

    Министр обороны Латвии подчеркнул, что обстановка в его стране «очень безопасная» и «никакой военной нужды» для российских учений.

    «Думаю, у российской стороны возникли бы вопросы, если бы мы отправились в эксклюзивную экономическую зону России и стали там стрелять. Это не нарушает договоров, но зачем бряцать оружием у дверей соседей? Никакой военной нужды в этом нет», — приводит слова Бергманиса RT.

    Напомним, ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что российские военные учения на Балтике проходят исключительно вне эксклюзивных экономических зон балтийских государств — как стран Прибалтики, так и Швеции с Финляндией.

    Стоит отметить, что латвийскому флоту было бы непросто «побряцать оружием» у берегов России — по крайней мере таким образом, чтобы создать проблемы для прохождения судов и самолетов, поскольку ракетного оружия у них не набдлюдается.

    Министр обороны Латвии пожаловался на военные учения РФ на Балтике

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    16:39   26 Апреля 2018
    59
    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    15:02   26 Апреля 2018
    432
    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    12:36   26 Апреля 2018
    2533
    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    10:07   26 Апреля 2018
    6829