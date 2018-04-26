«Зенит» заинтересовался бразильским защитником Жефферсоном Насименту

Санкт-Петербург, 26 апреля. Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересовался 29-летним бразильским защитником Жефферсоном Насименту, который в настоящий момент выступает за португальскую «Брагу».

Как рассказал источник «Невских новостей», бразилец может занять место итальянского футболиста Доменико Кришито, который летом оставит «Зенит». Стоимость трансферта Насименту может составить около 6 млн евро.

Отметим, что права на Насименту принадлежат футбольному клубу «Спортинг» из Лиссабона. Интересы игрока представляет компания, которая уже имела дела с российскими клубами. Она предоставляла Маркоса Рохо «Спартаку», а также главного тренера Андре Виллаш-Боаш «Зениту». Жефферсон выступает за португальский «Спортинг» с 2013 до 2020 года. В прошлом году «Спортинг» передал игрока бразильской «Браге» в аренду.