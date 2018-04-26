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«Зенит» заинтересовался бразильским защитником Жефферсоном Насименту
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    «Зенит» заинтересовался бразильским защитником Жефферсоном Насименту

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    «Зенит» заинтересовался бразильским защитником Жефферсоном Насименту

    Санкт-Петербург, 26 апреля. Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересовался 29-летним бразильским защитником Жефферсоном Насименту, который в настоящий момент выступает за португальскую «Брагу».

    Как рассказал источник «Невских новостей», бразилец может занять место итальянского футболиста Доменико Кришито, который летом оставит «Зенит». Стоимость трансферта Насименту может составить около 6 млн евро.

    Отметим, что права на Насименту принадлежат футбольному клубу «Спортинг» из Лиссабона. Интересы игрока представляет компания, которая уже имела дела с российскими клубами. Она предоставляла Маркоса Рохо «Спартаку», а также главного тренера Андре Виллаш-Боаш «Зениту». Жефферсон выступает за португальский «Спортинг» с 2013 до 2020 года.  В прошлом году «Спортинг» передал игрока бразильской «Браге» в аренду.

    Автор: Антон Соколов
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