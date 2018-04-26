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Чиновникам на Украине запретили критиковать Порошенко и писать пьяными в соцсетях
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    Чиновникам на Украине запретили критиковать Порошенко и писать пьяными в соцсетях

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    Чиновникам на Украине запретили критиковать Порошенко и писать пьяными в соцсетях

    Киев, 26 апреля. Днепропетровским чиновникам запретили критиковать президента страны Петра Порошенко, ругаться в социальных сетях и публиковать посты пьяными. Кодекс поведения чиновников утвердил городской совет Днепропетровска.

    Как сообщают украинские СМИ, кодекс был утвержден 25 апреля. Помимо общеизвестных этических норм чиновников обязали соблюдать и некоторые специфические правила. В частности, работникам днепропетровского горсовета запретили критиковать деятельность президента Украины, Кабинета министров Украины, должностных лиц местного самоуправления и давать оценку выступлениям лиц самоуправления горсовета в СМИ.

    Чиновники не смогут публиковать в соцсетях посты, находясь в нетрезвом состоянии, а также оставлять в Сети оскорбительные комментарии. Как отметил мэр города Борис Филатов, за подобные вещи депутатов следует увольнять.

    Чиновникам на Украине запретили критиковать Порошенко и писать пьяными в соцсетях

    «За хамство, пьянство и не совсем товарный внешний вид чиновники должны увольняться», — сказал он.

    Детали внешнего вида госслужащих также прописаны в кодексе. В частности, женщинам не рекомендуется носить декольте, а количество цветов в костюме чиновника не должно превышать трех.

    Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обогнала в президентском рейтинге действующего главу Украины Петра Порошенко.

    Автор: Василий Котов
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