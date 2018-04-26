Песков не знает о возможном посещении делегацией Армении Кремля

Москва, 26 апреля. Российской стороне ничего неизвестно о вероятном посещении делегацией Армении Кремля. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно. Вы знаете, мы сейчас находимся в Санкт-Петербурге», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, будет ли прибывший в Россию исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян встречаться лишь с коллегами в МИД или может быть запланирована встреча в Кремле.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин посетит 26 апреля Петербургский политехнический университет Петра Великого, а также выступит на заседании ХI съезда Российского союза ректоров.

В пресс-служба Кремля уточняли, что в рамках заседания будут обсуждаться вопросы развития образовательной сферы, а также вопросы сотрудничества университетов с школьными учреждениями и обществом.