Меню
Политика
Песков не знает о возможном посещении делегацией Армении Кремля
Общество
Синоптики рассказали, какие неприятности ждут москвичей на майские праздники
Следующая новость
Загрузка...

    Песков не знает о возможном посещении делегацией Армении Кремля

    58

    Песков не знает о возможном посещении делегацией Армении Кремля

    Москва, 26 апреля. Российской стороне ничего неизвестно о вероятном посещении делегацией Армении Кремля. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

    «Мне неизвестно. Вы знаете, мы сейчас находимся в Санкт-Петербурге», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, будет ли прибывший в Россию исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян встречаться лишь с коллегами в МИД или может быть запланирована встреча в Кремле.

    Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин посетит 26 апреля Петербургский политехнический университет Петра Великого, а также выступит на заседании ХI съезда Российского союза ректоров.

    В пресс-служба Кремля уточняли, что в рамках заседания будут обсуждаться вопросы развития образовательной сферы, а также вопросы сотрудничества университетов с школьными учреждениями и обществом.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    15:02   26 Апреля 2018
    59
    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    12:36   26 Апреля 2018
    1816
    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    10:07   26 Апреля 2018
    5838
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    976