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Сирия: курды продолжают насильственную вербовку в ряды SDF в Манбидже
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    Сирия: курды продолжают насильственную вербовку в ряды SDF в Манбидже

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    Сирия: курды продолжают насильственную вербовку в ряды SDF в Манбидже

    Дамаск, 26 апреля. Курдские вооруженные формирования из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжают принудительную вербовку мирных жителей на севере Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    По данным агентства, курдские боевики продолжают принудительную вербовку в разных районах Манбиджа, а также в провинции Хасака. Кроме того, накануне курды атаковали населенный пункт Занар на севере провинции Ракка, чтобы задержать «дезертиров», которые ранее были насильственно завербованы в ряды SDF.    

    Накануне стало известно, что в Сирии был задержан гражданин Германии, который занимался вербовкой боевиков в ряды террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), который принимал участие в подготовке терактов 11 сентября 2001 года в США. Более 17 лет назад он завербовал несколько человек, которые затем атаковали гражданские объекты в США.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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