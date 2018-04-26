Замглавы МИД России и посол Италии обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 26 апреля. Заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов обсудил с итальянским послом в Москве Паскуале Террачано ситуацию в Сирии, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ рассказали о переговорах Титова и Террачано. Стороны обсудили ряд актуальных тем мирового уровня.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию в Сирии и Ливии, тематику СВПД по ядерной проблеме Ирана», — констатировали российские дипломаты.

Также представители России и Италии заострили внимание на урегулировании ситуации в Донбассе, в частности последовательной реализации минских соглашений. Дипломаты отметили председательство Италии в ОБСЕ в текущем году и подчеркнули важность продолжения российско-итальянского взаимодействия в целях совместного поиска решений кризисных ситуаций.