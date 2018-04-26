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Замглавы МИД России и посол Италии обсудили ситуацию в Сирии
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    Замглавы МИД России и посол Италии обсудили ситуацию в Сирии

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    Замглавы МИД России и посол Италии обсудили ситуацию в Сирии

    Москва, 26 апреля. Заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов обсудил с итальянским послом в Москве Паскуале Террачано ситуацию в Сирии, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

    В МИД РФ рассказали о переговорах Титова и Террачано. Стороны обсудили ряд актуальных тем мирового уровня.

    «Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию в Сирии и Ливии, тематику СВПД по ядерной проблеме Ирана», — констатировали российские дипломаты.

    Также представители России и Италии заострили внимание на урегулировании ситуации в Донбассе, в частности последовательной реализации минских соглашений. Дипломаты отметили председательство Италии в ОБСЕ в текущем году и подчеркнули важность продолжения российско-итальянского взаимодействия в целях совместного поиска решений кризисных ситуаций.

    Замглавы МИД России и посол Италии обсудили ситуацию в Сирии

    Автор: Катерина Тимошенская
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