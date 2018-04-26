Москва, 26 апреля. Кремль надеется, что ситуация в Армении будет урегулирована в ближайшее время и в рамках конституционного поля, заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы хотим надеяться, что ситуация как можно скорее будет урегулирована в рамках конституционного поля», — прокомментировал он.

Песков подчеркнул, что происходящее является внутренним делом Армении, однако Москву и Ереван связывают обширные связи, поэтому Армении и России необходим частый обмен визитами и контактами особенно в непростые моменты.

Напомним, после назначения премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна в стране начались массовые акции протеста. На их фоне Саргсян 23 апреля подал в отставку.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Армении Арменом Саркисяном. Лидеры отметили, что политическим силам в Армении необходимо проявлять сдержанность и ответственность, чтобы преодолеть внутренний кризис как можно скорее.