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Путин держит работу МЧС под личным контролем — Песков
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    Путин держит работу МЧС под личным контролем — Песков

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    Путин держит работу МЧС под личным контролем — Песков

    Москва, 26 апреля. Президент России Владимир Путин держит работу МЧС под личным контролем, в Кремле знают о проблемах существующих в министерстве. Об этом сообщил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

    «То, что есть какие-то проблемы, наверное, никто этого не скрывает. Руководству страны все имеющиеся проблемы хорошо известны. Вы знаете, что это ведомство, которое относится к президентской прерогативе, и президент, конечно, самым плотным образом держит под своим контролем работу этого ведомства, и, тем более, к сожалению, эта работа часто бывает востребована», — отметил пресс-секретарь президента России.

    Песков также подчеркнул, что далеко не вся информация о положении дел в МЧС, которую распространяют СМИ, совпадает с данными, предоставляемыми самим ведомством.

    Пресс-секретарь Владимира Путина предостерег от использования резких эпитетов при оценке работы МЧС, напомнив, что в России «огромное количество спасателей и пожарных занимаются спасением тысяч и тысяч граждан РФ».  

    Напомним, с резкой критикой МЧС ранее выступил режиссер Никита Михалков. Отвечая ему, глава министерства Владимир Пучков заявил, что приведенные Михалковым сведения не соответствуют действительности.

    Автор: Федор Веснин
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