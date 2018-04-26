Крысы оставили без работы директора спортшколы в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 апреля. Директора спортивной школы в Петербурге уволили после того, как в учебном заведении были обнаружены крысы.

В аппарат детского омбудсмена Светланы Агапитовой обратилась сотрудница заведения. Она рассказала, что грызуны фривольно гуляют по раздевалкам, где переодеваются учащиеся. Детям иногда приходилось даже перешагивать через крыс. Руководство школы игнорировало жалобы сотрудников и отказывалось ставить камеры наблюдения.

Женщина также заявила, что в школе постоянно проходят мероприятия, не связанные с детским спортом. Так, заявитель рассказала о стоматологическом кабинете на втором этаже и швейной мастерской на первом. Оба помещения, по ее словам, директор сдавал в аренду, пишет «Комсомольская правда в Петербурге».

Из-за бизнеса по школе постоянно ходят незнакомые люди, которые угрожают безопасности детей, считает тренер.

В связи с жалобами Агапитова обратилась в прокуратуру района с требованием провести проверку и оценить действия руководства школы.