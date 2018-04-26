«Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

Москва, 26 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позицию Великобритании в вопросе офшоров.

Ранее в Великобритании заявили, что могут раскрыть имена россиян, которые хранят свои средства в офшорах. В Кремле отреагировали на это заявление, отметив двуликую позицию Лондона.

Песков напомнил, что размещение средств в офшорах не является незаконным действием.

«Но если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами — это совсем другая история, — констатировал пресс-секретарь президента России. — И вы знаете, что РФ, соответствующие органы в РФ в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу».

Представитель Кремля обратил внимание, что Лондон занимает двуликую позицию, поддерживая международную борьбу с нелегальными доходами и предоставляя площадки для этих преступлений.