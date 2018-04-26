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«Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян
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    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

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    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    Москва, 26 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позицию Великобритании в вопросе офшоров.

    Ранее в Великобритании заявили, что могут раскрыть имена россиян, которые хранят свои средства в офшорах. В Кремле отреагировали на это заявление, отметив двуликую позицию Лондона.

    Песков напомнил, что размещение средств в офшорах не является незаконным действием.

    «Но если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами — это совсем другая история, — констатировал пресс-секретарь президента России. — И вы знаете, что РФ, соответствующие органы в РФ в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу».

    Представитель Кремля обратил внимание, что Лондон занимает двуликую позицию, поддерживая международную борьбу с нелегальными доходами и предоставляя площадки для этих преступлений.

    «С одной стороны, (британцы) участвуют во всех конвенциях, а с другой стороны, фактически на своей территории они имеют такие лакуны финансовые и налоговые, такие как офшоры, — заметил Песков в беседе с журналистами. — Поэтому, конечно, подобные заявления, они от лукавого».

    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    Автор: Катерина Тимошенская
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