«Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян
Москва, 26 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позицию Великобритании в вопросе офшоров.
Ранее в Великобритании заявили, что могут раскрыть имена россиян, которые хранят свои средства в офшорах. В Кремле отреагировали на это заявление, отметив двуликую позицию Лондона.
Песков напомнил, что размещение средств в офшорах не является незаконным действием.
«Но если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами — это совсем другая история, — констатировал пресс-секретарь президента России. — И вы знаете, что РФ, соответствующие органы в РФ в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу».
Представитель Кремля обратил внимание, что Лондон занимает двуликую позицию, поддерживая международную борьбу с нелегальными доходами и предоставляя площадки для этих преступлений.
«С одной стороны, (британцы) участвуют во всех конвенциях, а с другой стороны, фактически на своей территории они имеют такие лакуны финансовые и налоговые, такие как офшоры, — заметил Песков в беседе с журналистами. — Поэтому, конечно, подобные заявления, они от лукавого».