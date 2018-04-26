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Песков назвал «чудовищными» нарушения, выявленные при расследовании трагедии в Кемерово
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    Песков назвал «чудовищными» нарушения, выявленные при расследовании трагедии в Кемерово

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    Песков назвал «чудовищными» нарушения, выявленные при расследовании трагедии в Кемерово

    Москва, 26 апреля. В ходе расследования трагедии во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово были выявлены многочисленные и «чудовищные» нарушения техники безопасности, отметил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле получают оперативную информацию о ходе расследования от следственных органов, а также следят за публикациями в СМИ.

    «Следственный комитет постоянно информирует о ряде выявленных фактов — о нарушениях тех или иных правил, многие из них, конечно, являются чудовищными, то, что собственно и привело к потере такого количества людей и детей», — сообщил Песков в ответ на вопросы о том, знакомы ли в Кремле с публикуемыми СМИ материалами о ходе расследования.

    Песков отметил, что следственные действия на данный момент не закончены, и об окончательных результатах пока что говорить рано. Предоставить их может только Следственный комитет.

    Песков назвал «чудовищными» нарушения, выявленные при расследовании трагедии в Кемерово

    Напомним, в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 60 человек, большинство из них — дети. Проверки выявили многочисленные нарушения техники безопасности, которые стали причиной гибели людей.

    Автор: Валентин Меликов
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