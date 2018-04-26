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Сломавшийся спутник «Глонасс» в июне заменят на новый
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    Сломавшийся спутник «Глонасс» в июне заменят на новый

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    Сломавшийся спутник «Глонасс» в июне заменят на новый

    Москва, 26 апреля. Спутник «Глонасс», который вышел из строя, заменят на аналогичный летом этого года. Об этом сообщил генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» Николай Тестоедов.

    Как стало известно, вышедший из строя спутник — аппарат №734 — переработал на года больше, то есть вместо семи лет — девять.

    «Мы прилагаем усилия к восстановлению его работоспособности, но параллельно приняты все необходимые решения по снятию с хранения следующего аппарата №56, который мы начинаем готовить к запуску, намеченному примерно на середину июня этого года», — цитирует РИА Новости Тестоедова.

    Отмечается, что если аппарат №734 удастся восстановить, то он будет переведен в орбитальный резерв.

    Автор: Дарья Смолина
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