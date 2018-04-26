Меню
Общество
Кремль просит не иронизировать по поводу задержки с блокировкой Telegram
Общество
Ford хочет отказаться от легковушек в пользу кроссоверов и пикапов
Следующая новость
Загрузка...

    Кремль просит не иронизировать по поводу задержки с блокировкой Telegram

    34

    Кремль просит не иронизировать по поводу задержки с блокировкой Telegram

    Москва, 26 апреля. В Кремле не видят повода для драматизации и иронии по поводу действий Роскомнадзора по технической блокировке мессенджера Telegram, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Да, Telegram работает, и ничего в этом такого нет. Работает он с перебоями. Они то случаются чаще, то случаются реже, но очевидно, что Роскомнадзор выполняет предписания закона, выполняет решение суда», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что у него работает Telegram.

    Он также отметил, что технологически выполнить блокировку мессенджера непросто. Однако Роскомнадзор продолжает планомерно работать над этим. Песков призвал не иронизировать и не драматизировать в связи с задержкой в работе ведомства.

    На просьбу прокомментировать убытки должностных лиц и сторонних компаний из-за блокировки Роскомнадзора Песков заявил, что хотел бы знать, «на основе чего считались эти убытки».

    Напомним, что 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram из-за отказа руководства мессенджера передать ключи шифрования ФСБ.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    15:02   26 Апреля 2018
    59
    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    12:36   26 Апреля 2018
    1816
    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    10:07   26 Апреля 2018
    5838
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    976