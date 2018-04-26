Кремль просит не иронизировать по поводу задержки с блокировкой Telegram

Москва, 26 апреля. В Кремле не видят повода для драматизации и иронии по поводу действий Роскомнадзора по технической блокировке мессенджера Telegram, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, Telegram работает, и ничего в этом такого нет. Работает он с перебоями. Они то случаются чаще, то случаются реже, но очевидно, что Роскомнадзор выполняет предписания закона, выполняет решение суда», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что у него работает Telegram.

Он также отметил, что технологически выполнить блокировку мессенджера непросто. Однако Роскомнадзор продолжает планомерно работать над этим. Песков призвал не иронизировать и не драматизировать в связи с задержкой в работе ведомства.

На просьбу прокомментировать убытки должностных лиц и сторонних компаний из-за блокировки Роскомнадзора Песков заявил, что хотел бы знать, «на основе чего считались эти убытки».

Напомним, что 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram из-за отказа руководства мессенджера передать ключи шифрования ФСБ.