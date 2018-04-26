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Патрушев рассказал о давлении США на участников конференции в Сочи
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    Патрушев рассказал о давлении США на участников конференции в Сочи

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    Патрушев рассказал о давлении США на участников конференции в Сочи

    Сочи, 26 апреля. На некоторые страны, отказавшиеся от участия в конференции по безопасности в Сочи, было оказано давление Вашингтоном. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

    «Во время подготовки к данному мероприятию отдельные страны, которые я не буду называть, сказали, что на них оказано давление (со стороны США — прим. ФАН) и они по этой причине не смогут принять участие в многосторонних мероприятиях, но они готовы развивать двустороннее сотрудничество», — сказал Патрушев.

    Напомним, в Сочи 25 апреля официально открылась международная конференция по безопасности. Участие в мероприятии принимают представители более 100 стран — в том числе министры, помощники глав государств и руководители спецслужб. 

    Автор: Федор Веснин
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