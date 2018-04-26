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Плохое оружие за большие деньги: США и НАТО вынуждают Турцию покупать американские ПВО вместо С-400
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    Плохое оружие за большие деньги: США и НАТО вынуждают Турцию покупать американские ПВО вместо С-400

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    С-400

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Анкара в праве самостоятельно принимать решение о закупке систем ПВО, однако он выразил надежду на то, что Турция отдаст предпочтение технике стран-членов Альянса.

    «Мы знаем опасения некоторых членов НАТО на этот счет, в том числе со стороны США … Я также приветствую тот факт, что Турция участвует в диалоге с США относительно приобретения американской системы «Патриот». И также они договорились сотрудничать с итало-французской группой EUROSAM, чтобы приобрести систему противовоздушной обороны. Мы, кончено, приветствуем такую возможность приобрести подобные системы у стран НАТО», — отметил глава Альянса.

    Кроме того, Столтенберг заявил, что руководство НАТО «стремится к открытому диалогу» с Россией. Однако, по мнению российского сенатора Франца Клинцевича, подобным заявлениям верить не стоит.

    Пуск ракеты

    «Они (руководство Североатлантического альянса — прим. ФАН) не хотят, чтобы распространялись российские системы вооружения в странах НАТО. Это происходит потому, что, во-первых, наши комплексы объективно лучше, они значительно превосходят их системы по характеристикам. Во-вторых, С-400 обходятся значительно дешевле и сегодня при помощи подобных заявлений, они (страны Запада — прим. ФАН) делают все, чтобы российская военная техника никак не использовалась и не пошла в мировое пространство. Даже тем ракетным ударом по Сирии, они пытались дискредитировать российские системы ПВО, дескать, они пропустили и все такое. Хотя у нас были договоренности, и российские системы не работали вообще», — сообщил сенатор в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

    Представитель Совета Федерации также считает, что подобными заявлениями, «США и НАТО вынуждают Турцию покупать американские системы ПВО». Однако при помощи антироссийской риторики невозможно скрыть реальные возможности российских комплексов противовоздушной обороны.

    «Комплексы С-400 «Триумф» в настоящее время прикрывают российскую базу в Хмеймиме, и, как мы знаем, нет лучшей рекламы вооружения, чем его участие в реальной войне. Сегодня наши системы являются реальным сдерживающим фактором для НАТО, не считаться с ними невозможно. Поэтому сейчас Турции предстоит сделать тяжелый выбор — получить хорошее оружие и сэкономить средства, или же получить плохое оружие и заплатить за него больше. На Анкару оказывается колоссальное давление со стороны НАТО и США, поэтому сказать точно, как поступит Турция — сложно», — продолжает Клинцевич.

    ЗРК "Пэтриот"

    Сенатор также отмечает, что Столтенберг не зря в своем заявлении делает упор на американские системы ПВО «Пэтриот». Дело в том, что они штатно оборудованы системой опознавания, которая исключает огонь по своим.

    «У них же есть система опознавания «свой-чужой», которая не будет работать по военной технике США и НАТО. Есть еще один момент — если американцам что-то не понравится, если они захотят наказать Турцию за то, что она не работает в интересах Вашингтона, они в состоянии блокировать свои «Пэтриоты». То есть в случае необходимости, ракеты просто не выйдут из пусковых шахт», — заключил собеседник ФАН.

    Напомним, в декабре 2017 года Анкара и Москва подписали соглашение о поставках Турции комплексов ЗРК С-400 «Триумф». Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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