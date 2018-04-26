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Роднина о признании Родченкова: Больной и ненормальный человек
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    Роднина о признании Родченкова: Больной и ненормальный человек

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    Ирина Роднина: Григорий Родченков — больной и ненормальный человек

    Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила Федеральному агентству новостей, что Григорий Родченков «сделал свое черное дело и слился». Так великая фигуристка отреагировала на новость об отказе главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) от ранее данных показаний по поводу того, что он «кормил» наших спортсменов запрещенными препаратами.

    26 апреля бывший директор Московской антидопинговой лаборатории заявил на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), что никогда не давал российским атлетам допинговый коктейль собственного производства под названием «Дюшес». И он лично не видел, чтобы кто-то из них принимал допинг.

    «Что-то говорить про больного и нечестного человека даже не хочется, — говорит Ирина Роднина. — Тут есть вопрос к организации, которая его нанимала. Там должны были понимать, во-первых, что это очень серьезная работа, а, во-вторых, работа с определенным секретом. С допуском, по крайней мере».

    Заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по международным делам добавила, что в нижней палате парламента, вряд ли, будут что-то предпринимать по поводу слов Родченкова.

    «Международный олимпийский комитет — неправительственная организация, и всячески стоит на том, чтобы никакие государственные структуры в ее работу не вмешивались», — отметила Роднина.

    Напомним, именно на показаниях Григория Родченкова строилось обвинение предъявленное РФ в том, что в стране якобы действовала государственная система поддержки допинга. Из-за заявлений Родченкова, послуживших основой для так называемого «доклада Макларена», многих ведущих российских спортсменов не допустили к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане и других первенствах.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «озвученные Родченковым обвинения в адрес России полностью беспочвенны и являются ложью».

    Автор: Марат Лашкин
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