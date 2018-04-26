Сирия, 26 апреля. САА продолжает планомерно продвигаться на юге от Дамаска. Террористы ИГ1 атаковали опорный пункт полиции в провинции Киркук в Ираке. Встреча представителей Ирака, Турции и РФ пройдет в Москве, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные авиаудары по позициям «Ан-Нусры»*** в окрестностях города Кафр Зета севернее Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли здание завода в районе Аль-Мадания на юге Дамаска.

Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась обстрелам САА в северной части провинции Латакия; противостоит «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

«Исламское государство»1: понесло потери в живой силе в квартале Хаджар Аль-Асвад южнее Дамаска; напало на опорный пункт полиции в иракской провинции Киркук.

Провинция Дамаск

На южных окраинах Дамаска не утихают ожесточенные столкновения между боевиками «Исламского государства» и правительственными войсками, выступающими при поддержке проасадовских ополченческих отрядов. Военный источник в социальной сети Twitter (sayed_ridha) сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) взяли под контроль здание завода по переработке отходов в районе Аль-Мадания. В настоящий момент вооруженное противостояние отмечается в промышленной зоне. В то же время сирийские подразделения продвигаются в квартале Хаджар Аль-Асвад. Как передает Twitter-канал (ZeinakhodrAljaz), силы САР заняли несколько строительных блоков, а также уничтожили ряд подземных тоннелей террористов. По предварительным данным, во время боев были ликвидированы не менее десяти радикалов террористической организации. Между тем артиллерийские дивизионы САА продолжают обстреливать позиции ИГИЛовцев недалеко от населенных пунктов Бейт-Сахма и Ялда, о чем сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Латакия

В северной части региона вновь обострился вооруженный конфликт между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными отрядами Сирийской свободной армии (ССА). Как передает на своей странице в Twitter (sayed_ridha) военный источник, правительственные силы открыли огонь по оборонительным сооружениям боевиков 2-й прибрежной дивизии. Ракетные удары САА пришлись по укреплениям исламистов в районе границы между провинциями Латакия, Идлиб и Хама. Информация о потерях со стороны радикалов в настоящий момент уточняется. Напомним, накануне отряды антиправительственного формирования открыли огонь по укрепрайонам САА в Туркоманских горах.

В целом Латакия является одним из наиболее безопасных регионов на территории Сирийской Арабской Республики (САР), однако на ее северных окраинах в последнее время участились вылазки боевиков вооруженной оппозиции.

Провинция Даръа

На юго-западе провинции Даръа не прекращаются вооруженные столкновения между силами формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанного с «Исламским государством», и отрядами Сирийской свободной армии (ССА). Противники продолжают вести перестрелки в районе населенного пункта Хейт, а также в бассейне реки Ярмук, передает в социальной сети Twitter военный источник (@ansar_almuqawa). Данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Хама

Местный интернет-портал Hamah Now сообщает о том, что российские военные самолеты продолжают осуществлять боевые вылеты над территориями, оккупированными исламистами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Точечные авиаудары авиации РФ пришлись по военным объектам исламистской организации в окрестностях населенного пункта Кафр Зета. Как сообщалось ранее, исламисты, действующие в данном районе, нередко ведут огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА), а также по мирным населенным пунктам, расположенным у линии разграничения сил сторон.

Ирак

Новое нападение террористов «Исламского государства», действующих в составе так называемых «спящих ячеек», произошло в провинции Киркук. Как передает информационное агентство Iraqi News, ИГИЛовцы атаковали опорный пункт федеральной полиции на окраине города Рубейда южнее административного центра региона. В результате развернувшихся боев двое полицейских были убиты, еще трое получили ранения. Тем не менее нападение было отбито, боевики ИГ бежали. Таким образом, члены террористической группировки все еще представляют серьезную угрозу для безопасности местного населения. Напомним, о полном уничтожении «Исламского государства» как военизированного формирования было объявлено в декабре 2017 года.

Между тем стало известно о том, что министры иностранных дел России, Турции и Ирана встретятся, чтобы обсудить вопросы мирного урегулирования сирийского конфликта. По сведениям новостного портала SANA News, встреча представителей стран-гарантов состоится в Москве 28 апреля. Это подтвердило турецкое внешнеполитическое ведомство.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)