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Власти Украины в мае рассмотрят дополнительные санкции против бизнесменов РФ
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    Власти Украины в мае рассмотрят дополнительные санкции против бизнесменов РФ

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    Власти Украины в мае рассмотрят дополнительные санкции против бизнесменов РФ

    Киев, 26 апреля. Заседание Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины в мае рассмотрит введение дополнительных санкций против российских бизнесменов

    Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной обороны и безопасности принять проект решения о введении дополнительных санкций против бизнесменов из России, как это ранее было сделано в США.

    «Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором планировалось рассмотреть введение дополнительных экономических санкций против России, перенесли на 2 мая 2018 года», — приводят слова источников украинские СМИ.

    Власти Украины в мае рассмотрят дополнительные санкции против бизнесменов РФ

    Ранее в Пентагоне заявили, что санкции против РФ создали проблемы для безопасности США.

    Автор: Катерина Тимошенская
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