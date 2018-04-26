Власти Украины в мае рассмотрят дополнительные санкции против бизнесменов РФ

Киев, 26 апреля. Заседание Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины в мае рассмотрит введение дополнительных санкций против российских бизнесменов

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной обороны и безопасности принять проект решения о введении дополнительных санкций против бизнесменов из России, как это ранее было сделано в США.

«Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором планировалось рассмотреть введение дополнительных экономических санкций против России, перенесли на 2 мая 2018 года», — приводят слова источников украинские СМИ.

Ранее в Пентагоне заявили, что санкции против РФ создали проблемы для безопасности США.