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Сирия: САА теснит линию обороны террористов ИГ на юге Дамаска
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    Сирия: САА теснит линию обороны террористов ИГ на юге Дамаска

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    Сирия: САА теснит линию обороны террористов ИГ на юге Дамаска

    Дамаск, 26 апреля. Силы террористов стремительно слабеют на юге Дамаска под натиском тяжелых авиаударов ВВС Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

    По данным агентства, минувшей ночью сирийская авиация нанесла серию ударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). В результате авиаударов были уничтожены укрытия, командные пункты, а также склады с оружием и боеприпасами.

    С наступлением светлого времени суток штурмовые отряды правительственных сил начали наземную операцию в южных районах Дамаска. В настоящее время сирийские войска ведут бои с террористами ИГ в районе Ярмук.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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