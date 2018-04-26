Дворкович о блокировке Telegram: А у меня работает

Москва, 26 апреля. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что у него работает Telegram, несмотря на блокировку. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов об убытках, которые несут компании в связи с блокировкой популярного мессенджера в России.

«А у меня работает», — отметил чиновник.

При этом Дворкович не стал уточнять, продолжает ли он по-прежнему пользоваться Telegram.

Напомним, что Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram по всей России после того, как суд удовлетворил иск ведомства. Поводом послужил отказ руководства Telegram предоставлять ФСБ ключи шифрования. Для обхода блокировки мессенджер использует сторонние хостинги, тогда Роскомнадзор начал массово блокировать IP-адреса, в связи с чем у ряда сторонних ресурсов начали возникать проблемы в работе.

В то же время, как сообщает сам Роскомнадзор, лишь 2% обращений по сбоям из-за блокировки IP-адресов оказались корректными. Из 43 тыс. обращений, поступивших на горячую линию РКН, около 1 тыс. имели конкретные претензии, сообщает «Ридус».