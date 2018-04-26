Авиакомпания Исландии предлагает вакансию мечты с зарплатой в 9500 евро

Москва, 26 апреля. Авиакомпания Исландии WOW Air предлагает вакансию мечты с зарплатой в 9500 евро. Соискателям предстоит путешествовать по Европе и Америке.

Желающие попробовать себя в качестве путешественников должны быть готовы переехать в Рейкьявик, где базируется авиакомпания. Их поселят в квартире в центре города, предоставят автомобиль, а за лето выплатят 9500 евро. Эта сумма должна покрыть все расходы новых работников в поездках, пишет «ПолитЭксперт».

Главной задачей путешественников будет создание цифрового гида по 38 направлениям WOW Air. С помощью соцсетей , фотографий и прочих инструментов им нужно будет рассказать о местной еде, культуре, ночной жизни, природе и транспорте. Также путешественники будут отчитываться, сколько денег они потратили в каждом месте.

Отбирать кандидатов WOW Air будет на основании снятого соискателями видео о родном городе. Ролики будут приниматься до 14 мая.